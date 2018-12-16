Kredi kartı olanlar dikkat ! Son gün 31 Aralık...
Kredi kartı olanlar dikkat ! Son gün 31 Aralık...
Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...
Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...
Milyonlarca emekliyi ilginlendiriyor ! İşte zam oranları...
Milyonlarca emekliyi ilginlendiriyor ! İşte zam oranları...
Türkiye'de bir ilk ! Seri üretime başlıyor...
Türkiye'de bir ilk ! Seri üretime başlıyor...
Bakan'dan ucuz tatil için çağrı: ''Erken yapın''
Bakan'dan ucuz tatil için çağrı: ''Erken yapın''
Dünyaya açıkladı: ''15 bin savaşçıyla hazırız''
Dünyaya açıkladı: ''15 bin savaşçıyla hazırız''
İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2018 11:01

FETÖ'nün finansçısı yakalandı !

Adana'da FETÖ'nün gaygubet evlerine yapılan operasyonda örgütün finans işlerine baktığı belirlenen bir kişi yakalandı.

FETÖ'nün finansçısı yakalandı !
A+ A-

Adana'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, örgütün sözde Şanlıurfa il imanına bağlı olarak finans işlerine baktığı belirlenen A.Ç. ile eşi A.Ç.'yi yakaladı. Ayrıca yapılan çalışmalarda FETÖ firarisi 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün il genelindeki gaybubet evlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, polis ekipleri, istihbarat birimlerinin desteğiyle tespit edilen bir gaybubet evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin, FETÖ'nün sözde Şanlıurfa İl İmamı ile yardımcısı tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, örgütün finans işlerine baktığı öğrenildi.

2 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Öte yandan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.B.G., saklandıkları yakınlarının evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

fetö , finans , gaygubet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM