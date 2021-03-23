Galata Kulesi'nin mülkiyeti İBB'den resmen alındı!
Galata Kulesi'nin 150 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan mülkiyeti resmen Kule-i Zemin Vakfı'na devredildi.
Geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir vakfa devredildiği ortaya çıkmıştı.
Bugün ise Galata Kulesi'nin 150 yıldır İBB'de olan mülkiyetinin Kule-i Zemin Vakfı'na devredildiği ortaya çıktı.
150 yıldır İstanbul Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinde bulunan Galata Kulesi, hiçbir somut dayanak ve kanıt içermeyen 1.5 sayfalık resmi yazıyla Kule-i Zemin Vakfı'na devredildi.
Büyükşehir Çalışıyor hesabının paylaştığı resmi yazı şöyle:
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