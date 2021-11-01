Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı

Galatasaray formasını giydiği günden bu yana başarılı performans sergileyen Sacha Boey, sahalara dönemeden yeniden sakatlandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Sacha Boey yeniden sakatlandı.

FRANSAYA GİTTİ

Kondisyoneriyle yaptığı sprint çalışmasında arka adalesini fazla zorlayıp yeniden sakatlanan Boey, tedavisi için bugün Fransa'ya gitti.

1 AY DAHA YOK

Çalışkanlığı ve hızıyla beğeni toplayan Fransız futbolcu Boey'in sahalara dönüşü minimum bir ay daha sürecek.

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.