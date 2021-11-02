Galatasaray'da üst düzey yönetici Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşının 21 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşının 21 milyon lira olduğunu açıkladı.

Epözdemir, ponsorluk anlaşması töreninde son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, daha önce 2 milyon avro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca Terim'in maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Epözdemir, şunları söyledi: "Hocamız boş mukaveleye imza attı, bir ücret yazmadı. Kamuoyunda 3 milyon avrolar, 35-40 milyon TL'lerden bahsediliyor. Bu rakamlar çok afaki ve gerçek dışı. Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon avro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün avro 10,5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 milyon avroya tekabül ediyor" dedi.