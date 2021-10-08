Gardırop Düzeni İçin Fikirler

Gardırobunuzun kapağını açtığınızda düzensiz bir görüntüyle karşılaşmak, moralinizi bozabilir.

Dağınık bir gardırop içerisinde aradığınız bir şeyi kolaylıkla bulamayabilirsiniz. Bunun için kendinize uygun bir gardırop düzeni oluşturmalısınız. Bu yazıda gardırop düzenine dair çeşitli fikirler verilmiştir. Bu fikirler içerisinde dolabınıza uygun olan düzeni anında deneyebilirsiniz. Böylece son derece düzenli bir kullanım sağlamış olursunuz. Özellikle de mekan darlığını yaşıyorsanız, belli bir düzen uygulamanız şarttır. Gardırobun düzenli olması, eşyalarınızın her zaman yerli yerinde olmasını sağlar. Ayrıca dolabınız oldukça temiz ve ferah kalacaktır.

Kullanmadıklarınızı Ayırın

Gardırobunuzun düzenli olması için öncelikle kullanmadığınız eşyalarınızı ayırmanız gerekir. Çünkü bu eşyalar, oldukça fazla yer kaplayacaktır. Gardrop düzenini bozan bu eşyalardan hemen kurtulmalısınız. Gereksiz yere dolabınızda durmaları, düzenin bozulmasına sebep olur. Özellikle de kadınlar, gereksiz eşya saklama konusunda daha fazla öne çıkmaktadırlar. Gardırobunuz küçükse, bu gibi fazlalıkları bir kenara almalısınız. Böylece alan genişliği sağlamış olursunuz ve yeni kıyafetlerinize yer açmış olursunuz.

Katlama Yöntemleri Deneyin

Gardırobunuzun düzenli olmasını istiyorsanız, mutlaka katlama yöntemleri kullanmanız gerekir. Katlama yöntemlerini kullanmadan belli bir düzen oluşturmanız imkansızdır. Bu nedenle pratik katlama yöntemlerine göz atmalısınız. Gardırobunuz küçükse yer kaplamayan katlama yöntemlerini deneyin. Böylece dolabınızı daha verimli bir şekilde kullanmış olursunuz. Katlama yapmazsanız, dolabınızın içerisi son derece dağınık bir hale gelir. Bu yüzden gardırop düzeni için katlama yöntemlerinin önemi oldukça fazladır.

Askılık Kullanımı Yapın

Gardıropların hepsinde askılık alanı bulunmaktadır. Birçok kişi bu alanı sadece gömlekler için kullanmaktadır. Ancak askılık alanlarını sadece gömlekler için kullanmamanız gerekir. İyi bir gardırop düzeni için askılık alanlarına gömleklerden başka eşyalarınızı da asmanız gerekir. Eğer askılık alanlarınızı doğru şekilde kullanırsanız, doğru bir gardırop düzeni oluşturabilirsiniz. Askılık alanlarına az kullandığınız giysilerinizi koyabilirsiniz. Böylece sürekli el altında durmalarını engellemiş olursunuz. Ayrıca aradığınız zaman onları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Düzenleyici Kutu Kullanın

Gardırop içerisinde dağınık halde bulunan eşyalarınızı bir araya getirmek son derece zordur. Bu eşyaları düzenli bir alanda toplamanızın mükemmel bir yolu vardır. Düzenleyici kutu kullanarak gardırop içerisindeki eşyalarınızı bir araya getirebilirsiniz. Böylece hem dağılmalarını hem de kötü bir görüntü oluşturmalarını engellemiş olursunuz. Gardırop düzeni için tercih edebileceğiniz en iyi fikirlerden biri budur.

Gardırobun Her Alanını Kullanın

Eşyalarınız çok fazlaysa gardırobunuzun her alanını kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Gardırobun her alanını kullanmak yanlış bir hareket değildir. Aksine tam da olması gereken bir yöntemdir. Ancak bu kullanımı yaparken dikkat etmeniz gerekenler vardır.

Bunlar şunlardır:

Sıkça kullanılan eşyaların kolay ulaşılan yerlerde olması gerekir.

Aynı tür eşyaların birbirine yakın olması gerekir.

Dolap içerisinde yer alan askılık alanına ek olarak yeni askılıklar eklenebilir.

Ufak tefek eşyalarınızı kutularda muhafaza edin.

Gardırobu kolay bir şekilde kullanmanızı sağlayacak yöntemleri deneyin.

Kullanılmayan ürünleri her zaman arka taraflara koyun.

Bunlara dikkat edildiğinde harika bir gardırop düzeni oluşturabilirsiniz.

Kıyafetleri Mevsime Göre Ayırın

Gardırobun içerisinde yer alan kıyafetlerinizi yazlık ve kışlık olmak üzere ayırın. Böylece hangi mevsimde ne giyeceğinizi birbirinden ayırmış olursunuz. Yaz aylarında kışlıkları arka tarafa alın, kış aylarında ise yazlıkları arka tarafa alın. Böylece gardırop düzeni oluşturabilirsiniz. Ayrıca giysilerinizi türlerine göre yerleştirin. Örneğin, iç çamaşırlarınız belli bir alanda olsun. Bunun yanında çoraplarınız için kutu kullanımı yapabilirsiniz. Her şeyi belli bir düzene koyduktan sonra bu düzene uymaya da gayret etmeniz gerekir. Gardırop düzenini sürekli hale getirmezseniz, dolabınız hemen dağınık hale gelebilir. Dolabınızın kapağını açtığınızda kendinizi iyi hissetmenin en iyi yolu belli bir düzen uygulamaktan geçer.