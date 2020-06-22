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  3. 22 Haziran 2020 16:18

Gaziantep İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, şahısların temaslı olduğu tespit edilen 39 kişinin yaşadığı 17 ev karantinaya alındı.

Gaziantep İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı
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İslahiye'ye bağlı Yesemek ve Ortaklı Mahallesi'nde, corona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan filyasyon ekiplerince 2 kişinin temaslı olduğu 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 evin tespiti yapıldı.

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yesemek ve Ortaklı mahallelerinde 17 evde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alınan evlerde belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışması yaptı. Evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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