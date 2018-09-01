Gece evlilik yıldönümünü kutladılar, sabah büyük acı yaşadılar

Balıkesir'de anne ve babasının evlilik yıldönümünden bir gün sonra beyin kanması geçirip yaşamını yitiren 17 yaşındaki Ece Ünsal, son yolculuğuna uğurlandı. Ece Ünsal'ın daha önce, anne ve babası bir kafeteryada masada otururken, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.



Balıkesir Şairler ve Yazarlar Derneği’nin eski başkanlarından İrfan Ünsal (61) ile eşi Zehra Ünsal (60), kızları Ece ile birlikte perşembe gecesi yedikleri akşam yemeğinde evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Dün sabah kızının odasına giren Zehra Ünsal, Ece'yi hareketsiz görünce, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen lise öğrencisi Ece, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ece Ünsal’ın beyaz tül ile örtülen cenazesi, bugün Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Ece’nin arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Ece Ünsal'ın bir kafeteryada anne ve babası masada otururken, selfie çektiği ortaya çıktı. Ünsal'ın bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.