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  3. 26 Kasım 2018 21:39

Geçen ay kırmızı akmıştı... Şimdi griye boyandı

Tekirdağ'da Çorlu Deresi atıklar nedeniyle gri akmaya başladı.

Geçen ay kırmızı akmıştı... Şimdi griye boyandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, atıklar nedeniyle gri akmaya başladı. Vatandaşlar, geçen ay da kırmızıya bürünen deredeki kirliliğin önlenmesini istedi. Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü.

Trakya'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde griye bürünerek akmaya başladı. Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliğe çevrede oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, derenin sürekli kirlendiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

GEÇEN AY KIRMIZI AKMIŞTI

Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune almıştı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etmişti.

DHA

çorlu deresi , gri , kırmızı
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