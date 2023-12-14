Giyim devi de halka arz için başvurdu

Seçimlerin ardından Borsa İstanbul'da başlayan halka arz furyasına bir dev daha katılıyor. Koton Mağazacılık halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor. Koton Mağazacılık, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu. Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halk arz sonrası halka açıklık oranı %45 olacak şirket paylarında fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor ancak detaylar onaylı izahnamede belli olacak. Şirket halka arz gelirini işletme sermayesinin finansmanı ve mağaza/depo/teknoloji yatırımları için kullanmayı planlıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşmesi planlanan halka arzın 2024 yılı ilk çeyreği içinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.