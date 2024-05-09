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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin açıklamasına göre, Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “10.05.2024 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Etiketler gökçeada feribot Gökçeada Belediye Başkanı olumsuz
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