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Gökçek'e özel plakalı araç iddiası

Gökçek'e özel plakalı araç iddiası
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde milyonluk ihaleler alan Korkutata ailesinin Gökçek'e özel plakalı araç tahsis ettiği iddia edildi.

Gökçek'in, belediye filosunda 06 ABB 01 plakalı Mercedes aracı olmasına rağmen Korkutata ailesinin aldığı 06 ABB 001 plakalı yeni Mercedes'i kullandığı öne sürüldü.

2016 model aynı marka arabanın yine aynı aile tarafından 2022 modele yükseltilerek Gökçek'e tahsis edildiği de öne sürüldü.

Korkutata ailesi, Gökçek döneminde ABB'den 52 ihalede 229 milyon liralık iş almıştı. 

(Kaynak)

Etiketler melih gökçek korkutata mercedes ihale
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