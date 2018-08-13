Gökçek'ten Feyzioğlu'na ''tebrik'' mesajı

ABD'nin ekonomik savaşına karşılık sosyal medyada doların yükselmesine sevinenleri ahlaksızlıkla suçlayan Metin Feyzioğlu, yayınladığı video ile Türk halkını birlik olmaya çağırdı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Feyzioğlu'nun bu ses getiren videosunu 'Metin Feyzioğlu'na Bravo' mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

METİN FEYZİOĞLU: BİRLİK OLURSAK HİÇ KİMSE BİZİ YIKAMAZ

Metin Feyzioğlu, ABD'nin Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaşına karşı, "Birlik olursak hiç kimse bizi yıkamaz" dediği videoda dövizin yükselmesine sevinenleri eleştirdi. Feyzioğlu şunları söyledi:

"Aynı gemideyiz. Dolar 7 lira olsa sevinecek misiniz? Türkiye battığında mutlu mu olacaksınız? Felaket geliyor diye mutlu olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu ülke gitmedi, bitmedi. Türk milleti birlik olacak. Bu sıkıntının üstesinden gelecek. Birlik olursak hiç kimse bizi yıkamaz" dedi.



