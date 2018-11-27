Gri listede olan PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, "300 bin TL ödülle 'gri kategori'de yer alan sözde Erzurum eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirilmiștir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu tespit edilmiştir.

Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet Kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.