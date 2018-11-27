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  2. Güncel
  3. 27 Kasım 2018 20:09

Gri listede olan PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, başına ödül konulan, gri listede aranan sözde Erzurum eyaleti Doğu Gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Gri listede olan PKK'lı terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, "300 bin TL ödülle 'gri kategori'de yer alan sözde Erzurum eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

300 bin TL ödülle  "Gri Kategori"de yer alan  sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirilmiștir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt  Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz  hale getirilen  teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde  300 bin TL ödülle  "Gri Kategori"de yer alan  sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu  tespit edilmiştir.

Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet Kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

ali akbaş , gri kategori , pkk
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