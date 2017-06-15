Güvenpark'ta hareketli gece

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 11.00'de Güvenpark'tan İstanbul'a 'adalet yürüyüşü' başlatacağını açıklamasından saatler sonra Güvenpark'a Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 kamyonla bariyerler getirildi. Haberin sosyal medyada duyulmasının ardından indirilen bariyerler geri toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün saat 11.00'de Güvenpark'tan İstanbul'a 'adalet yürüyüşü' başlatacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlunun bu açıklamasından saatler sanra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 kamyon ile saat 00.15 sıralarında Güvenpark’a bariyerler getirildi. Az sayıda polisin görevlendirildiği parkta kamyonlardan birindeki bariyerler indirilerek park çevresine konuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu açıklaması

Diğer 3 kamyondaki bariyerler bekletilirken, yaklaşık yarım saat süren belirsizliğin ardından park çevresine açılan bariyerler tekrar toplatıldı. Bariyerler yeniden kamyona yüklendi. Az sayıda bariye parkta kalyırken, belediyeye ait 4 araç da bölgeden uzaklaştı.

Güvenpark'a bariyerlerin getirildiği haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'dan "Güvenpaka bariyerler getirilmiş... Amaç güvenlik sağlamaksa ne güzel... Eğer bizi engellemeyi düşünüyorsanız... Bilin biz yürüyeceğiz..." açıklamasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU, 'YASAKLANIRSA NE OLACAK' SORUSUNA ŞU CEVABI VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, CNN Türk ekranlarındaki "Ne Oluyor?" programı canlı yayınında Şirin Payzın'ın 'Yasaklanırsa ne olacak?' sorusuna şu cevabı vermişti,

"Gelenler asla provokasyonlara teslim olmayacaklar. Yürüyeceğiz... Adalet için yürüyeceğiz.

Sırtı kalınlar için yürümüyoruz. Onlar için, hakim savcı, hapishane yok... Onların dayıları var, biz garibanlar için yürüyoruz.

Yasaklasınlar... Daha da büyürler... Tüm dünya rezaleti görür.

Bir ülkenin ana muhalefet başkanı yürüyorsa o haberdir. Ha Türkiye'de olmayabilir. Önemli olan benim haklılığım. Ben haklıysam önümde hiçbir engel yoktur. Ben haklıyım."