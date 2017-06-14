Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. "Hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır" dedi. CHP, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatacak. Yarın Ankara'dan başlayacak yürüyüşün İstanbul'da, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde sona ereceği duyuruldu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların hapsedildiği bir durum yaşıyoruz.

Yasadışı yoldan eğer silah götürülüyorsa o kişilerin yargılanması gerekir.

Hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır.

Bunların hiçbiri hakim değil. Yarın Saat 11:00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece 'adalet' yazacak.

Adaletin olmadığı bir ülke mi olur? Adaletin olmadığı bir devlet mi olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar.

ENİS BERBEROĞLU'NU ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar sonrası da CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, “Moralini bozma arkandayız. Özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Kararın ardından parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu, daha sonra TBMM Genel Kurulunu terk ederek partiye gelen CHP milletvekilleriyle bir araya geldi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ GELDİ

Kararın ardından CHP'den çok sert açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP'ye karşı devlet zorbalığıdır" ifadesini kullandı. Altay, "Demokrasi yaşasın, yürüsün diyen bütün topluma bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık faşist diktatörlüklerde bile olsa olsa yapılabilecek bir uygulamayla karşı karşıyayız" dedi. "Önünde Yargıtay süreci varken, geçmişte örnekleri olduğu halde, Enis Berberoğlu, TBMM üyesi olmasına rağmen, yürütmenin emrindeki hakim tarafından tutuklanıyorsa bu tuzun koktuğu yerdir" ifadelerini kullanan Altay, "Türkiye'de artık herkesin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu uygulamalarının Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğinin örneği hiçbir yerde bulunamaz. Şimdi İstanbul Adliyesi’nin bir çadıra, sirke dönüştüğünü, soytarıların krala şirin gözükmek için yargıç kisvesi altında kararlar vermesini kamu vicdanının takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş "Bu kararı siyasi bir karar olarak değerlendiriyoruz. Damatların bir haftada, üç günde serbest bırakıldığı, milletvekillerinin ikametgahlarının sabit olmasına rağmen tutuklandığı bir dönemdeyiz. Bir haber yayınlandığı için Enis Berberoğlu elde hiçbir kanıt, delil, itiraf, işaret olmamasına rağmen sadece ve sadece iktidarı hoşnut etmek için cezalandırılmıştır. Bu gazetecilerin cezalandırılmasıdır. Enis Berberoğlu ile görüştük. Tutuklandıktan sonra şunu söyledi: "Yaşadıklarımız bir çizgi film dedi. Bir komedinin içindeyiz" dedi. Ve dedi ki "Bu cezayı bana verenler şunu bilsinler. Ben bu cezaevine girerim yatarım, vatanım için yatarım. Ne olursa olsun vatanım sağ olsun" dedi. Yargı önündeki hesaplaşmasının süreceğini söyledi.