CHP'li Gürsel Tekin'den ilginç paylaşım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokrasi nöbetleri başlatacaklarını açıklayan Tekin, Twitter hesabından ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Gandhi sahaya indi" mesajını paylaştı.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Maltepe Cezaevi'nin önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Millet iradesinle seçilmiş milletvekilleri ancak millet iradesiyle gidebilr. Ortalama okuryazar olan herhangi bir insan okuduğunda tutuklama çıkmayacağını bilir. Bu bir siyasi karardır. Biz bu siyasi karara itiraz ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bu güne kadar olağanüstü bir hoşgörüsü vardı. Sayın Genelbaşkanımız yarın Güvenpark'ta sonra büyük ihtimal İstanbul'a yürüyüş gerçekleştirecek.. 81 ilde eylemlerimiz ve demokrasi nöbetlerimiz sürecek. Yarın Maçka'da demokrasi nönetimiz başlayacak" dedi.

Gürsel Tekin, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve yarın başlatılacak yürüyüşü kastederek, "Gandhi sahaya indi" yazdı.