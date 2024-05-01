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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu - Resim : 1

Etiketler MSB şehit
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