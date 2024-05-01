MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı

İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu

Altın fiyatlarında sert düşüş; nedeni belli oldu

Görüntüsü kötü olsa da, Türkiye'den dünyaya umut oldu