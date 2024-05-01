Melis Sezen dekolteli davet tarzıyla büyüledi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sadakatsiz dizisiyle akıllara kazınan Melis Sezen, katıldığı bir davette kombiniyle dikkat çekti.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren Melis Sezen bir markanın davetine katıldı.
DAVET TARZIYLA TAM NOT ALDI
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, geceye krem tonlarında bir takım elbise ile katıldı. Ceketinin içerisine mavi bir sütyen giyen Sezen, kombinini gold çantasıyla tamamladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol