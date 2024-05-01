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Melis Sezen dekolteli davet tarzıyla büyüledi

Melis Sezen dekolteli davet tarzıyla büyüledi
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Sadakatsiz dizisiyle akıllara kazınan Melis Sezen, katıldığı bir davette kombiniyle dikkat çekti.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

 Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren Melis Sezen bir markanın davetine katıldı.

DAVET TARZIYLA TAM NOT ALDI

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, geceye krem tonlarında bir takım elbise ile katıldı. Ceketinin içerisine mavi bir sütyen giyen Sezen, kombinini gold çantasıyla tamamladı.

Melis Sezen dekolteli davet tarzıyla büyüledi - Resim : 1

Etiketler melis sezen davet tarz
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