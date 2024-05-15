Netflix açıkladı: İşte Türkiye'nin en hızlı interneti

Netflix'in Nisan 2024 verilerine göre, Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcıları belli oldu.

Netflix, İnternet Servis Sağlayıcı Hız Endeksi'nin aylık yeni sürümünü açıkladı.

Yayın devi, 2024'ün Nisan ayında 34 ülke ve bölgenin ortalama 3 Mbps hız ile en yüksek performans düzeyinde yer aldığını belirtti.

Bununla birlikte şirket, listedeki İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) yaklaşık yüzde 92'sinin geçen ay ile aynı seviyede olduğunu ifade etti.

CHIP Online'ın haberine göre; belirli ülkeler için mart ayından bu yana kaydedilen gelişmelere dikkat çeken Netflix, Kuveyt'teki BOnline ve Zajil Telecom'un ortalama hızının 2,2'den 2,4 Mbps'ye yükseldiğini aktardı. Paraguay'daki Copaco ve Honduras'taki Reytel ise 2,0 Mbps'den 2,2 Mbps'ye yükselirken, Pakistan'daki Wancom 2,4'ten 2,6 Mbps'ye düştü.

Bazı ülkelerde ise ay içinde toplam 0,2 Mbps'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi. Güney Afrika ve Vietnam 2.8'den 2.6 Mbps'ye düşerken, Arjantin ve Uruguay sırasıyla 3.0'dan 2.8 Mbps'ye düştü.

Netflix, İSS Hız Endeksi'nin sadece belirli bir İSS'deki prime-time Netflix performansının bir ölçümü olduğunu ve ağ üzerinde kullanılan diğer hizmetlerin genel performansını yansıtmadığını da ifade etti.

Netflix, son kullanıcılar için şu an 720p HD yayın için minimum 3 Mbps, 1080p FHD yayın için 5 Mbps ve 4K UHD yayın için 15 Mbps indirme hızı öneriyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Netflix'in web sitesinde yer alan verilere göre Türkiye'deki İSS'lerin hızları ise şöyle:





Bununla birlikte, Netflix geçtiğimiz günlerde toplamda yaklaşık 270 milyon abonesi olduğunu ve 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 9 milyon abone kazandığını açıkladı.

Ayrıca Bank of America'nın bir notuna göre, indirmelerde yüzde 6 ve aylık aktif kullanıcılarda yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı.