Haberler kötü: İstanbul'un sadece birkaç aylık suyu kaldı

Sonbahar yağışsız geçip kışın ilk aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlara göre kentin 3 aylık suyu kaldı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bazı barajlar kuruma noktasına gelirken uzmanlar İstanbul'un 80-90 günlük suyu kaldığını ifade etti.

Barajlardaki toplam su miktarı yüzde 30'un altında. Kazandere ve Pabuçdere Barajları kurumak üzere. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan biri olan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15.91 seviyesine düştü.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlarda 265 milyon metreküp su kaldığını dile getirirken günde 2-3 milyon metreküp su kullandığımızı ifade etti.

Prof. Dr. Toros, "80-90 günlük su anlamına geliyor. Bu da ciddi anlamda sıkıntılar bizi bekliyor demektir." diye konuştu. İstanbul'un susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Toros, "Önümüzdeki 2-3 ay boyunca yeterince yağış almazsa İstanbul yaz aylarında susuz kalabilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un susuz kalmaması için tek çözümün su tasarrufu olduğunu dile getirirken çözüm önerilerini açıkladı.

Duş alırken suyun açık kalmamasını ve duşta su tasarrufu için başlık olmasını öneren Toros, "Banyolarda zaman zaman lavabolarda sıcak su gelinceye kadar akan bir soğuk su var. Bu suyun boşa gitmemesi için bir kapta biriktirip farklı amaçla kullanabiliriz." dedi.

Sifonlarda su tüketimini azaltacak ayarlamalar yapılabileceğini vurgulayan Toros, sebzeleri durulamak için kullanılan suyu sifonlarda kullanılabileceğini belirtti.