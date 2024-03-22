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Halı sahada ölüm! Bir anda yere yığılıp kaldı

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Gümüşhane'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlar ise halı sahanın kameralarına yansıdı.

Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde dün gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İ.S. (40), maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı.

Arkadaşlarının yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları futbol oynamaya devam ederken, S.’nın hareket etmediğini fark eden arkadaşları bir süre sonra talihsiz adamın yanına geldi.

Gümüşhane'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlar ise halı sahanın kameralarına yansıdı.

KURTARILAMADI

Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki S., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli, ikisi kız ve 1’i erkek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenilen S.’nın cenazesi, yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

 

İHA

Etiketler gümüşhane halı saha kalp krizi halı sahada ölüm
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