AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Levent'ten beklenen açıklama geldi.

Depremin ilk gününden itibaren depremin açtığı yaraları sarabilmek için çalışan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent’in sosyal medyadan yaptığı "Önemli bir açıklama yapacağım..." paylaşımı sonrası olay olacak bir iddia ortaya atıldı.

Haluk Levent’in bu paylaşımının ardından ne açıklayacağı merak konusu olurken sosyal medyada "Haluk Levent AHBAP'ı bırakabilir" iddiaları gündem oldu.

Ancak Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi ve bu iddia bizzat Haluk Levent tarafından çürütülmüş olduç

Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi!

Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

Açıklayacağım konu şuydu; Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız. İşimizin başındayız.

Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize..."

Bahçeli ve Soylu hedef almıştı

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" demişti.