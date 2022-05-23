Hastanede korkunç iddia: Doğumda bebeğin köprücük kemiği kırıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gelen bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Gökçeada Devlet Hastanesi’nde Şöhret Ö. (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.

İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Ö. doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bebeğin tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde devam ettiğini belirten Ö., “Eşimin doğum sancıları başladı. Gökçeada Devlet Hastanesi’nde gittiğimiz doktor izne ayrılmıştı. Onun yerine gelen Dr. K.Y.’ye muayene olduk. Sonra eşimi doğuma aldılar. Doğum sırasında doktor, çocuğu boynundan tutup hırpalıyor. Köprücük kemiği kırılmış. Çocuğumuz doğar doğmaz entübe edildi. Göbeğini kesip, o şekilde bırakarak normal muayenesine gitmiş doktor. Sonrasında bebeğimiz helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi. Hastanede yatıyor ve durumunun stabil olduğu söyleniyor. CİMER’e ve savcılığa başvurdum. Ailece zor durumdayız. Eşim psikolojik açıdan zor durumda. Nerede bir çocuk görse ağlıyor. Gece bile uyanıp kendi kendine ağlıyor. Bu durumları yaşadığımız için çocuğumuza daha isim bile koyamadık” dedi.

Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

DHA