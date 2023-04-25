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Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 17.03'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.69 kilometre olarak ölçüldü. 

 

Etiketler hatay deprem afad
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