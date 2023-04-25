Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 17.03'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.69 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-04-25
Saat:17:03:04 TSİ
Enlem:36.268 N
Boylam:36.058 E
Derinlik:7.69 km
Detay:https://t.co/71jabv8dX3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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