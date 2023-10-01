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Hatay'da işaret fişeği paniği

Hatay'da işaret fişeği paniği
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına yakın bölgeye düşen işaret fişekleri, paniğe neden oldu.

Gökyüzünde beliren işaret fişeklerini görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük panik yaşanırken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çekim yapan bir kadının, "Bu ne ya? Bunlar yangın mı çıkarıyorlar acaba?" dediği de duyuldu. Bir süre gökyüzünde süzülen fişekler daha sonra yere düştü. Fişekleri kimin ve neden ateşlediği bilinmiyor. 

Hatay'da işaret fişeği paniği - Resim : 1

DHA

Etiketler hatay iskenderun işaret fişeği
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