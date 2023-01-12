Havalimanının bağlantı yolu, asıl maliyetini katladı

Yozgat Havalimanı için yapımı devam eden bağlantı yolunun asıl maliyetini katladığı ortaya çıktı.

Haziran 2023’te açılması planlanan 2 milyon yolcu kapasiteli Yozgat Havalimanı ihalelerinden iktidara yakın şirketler çıkmıştı. Yapım sürecine ilişkin maliyetteki artış da dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı beş sene önce havalimanı ihalesine çıkmış, davet usulü yapılan ihale sonucu, iktidara yakın YDA İnşaat Sanayi Şirketi (yüzde 65) ve EMT İnşaat Ortaklığı (yüzde 35) ile 8 Mart 2018’de 176 milyon 352 bin 94 TL’lik sözleşme imzalanmıştı.

Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü bağlantı yolu için 25 Şubat 2022’de ihale düzenlendi. ‘Pazarlık’ usulüyle yapılan ihaleyi 155 milyon 996 bin 960 TL ile AK Partili Midyat Belediyesi Başkanı Veysi Şahin’in kurucusu olduğu Nurşah İnşaat kazandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre işlem burada bitmedi. Aynı yol için 8 Aralık 2022’de yeniden ‘pazarlık’ usulüyle ihale düzenlendi. Bu ihaleyi de Nurşah İnşaat kazandı. Ancak bu kez ihale bedeli 323 milyon 950 bin 940 TL’ye yükseldi.

İlk ihaleye bir gün sonra iptal

Nurşah İnşaat’ın 155 milyon 996 bin 960 TL bedelle kazandığı ihale ise yeni ihaleden yalnızca bir gün sonra 9 Aralık 2022’de iptal edildi. Böylece ihale yine Nurşah Şirketi’nde kalmış oldu ancak bedeli iki katına çıktı. Yenilenen ihale sonrası bağlantı yolları, havalimanından da pahalıya mal olacak.

Gözde şirketlerden

YDA İnşaat, AK Parti döneminde havalimanları ve şehir hastaneleri başta olmak üzere çok sayıda ihale aldı. YDA, devletten en çok ihale alan Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, Çelikler, Yapı ve Yapı inşaat, Rönesans arasında bulunuyor. Bu firmalar toplam 444 ihale aldı ve ihalelerin sadece yüzde 19’u açık ihaleyle yapıldı. Yozgat Havalimanı yol inşaatını alan Nurşah İnşaat ise Midyat Belediye Başkanı AK Partili Veysi Şahin tarafından kuruldu ve 2016 yılından bu yana kamudan yaklaşık 800 milyon TL’lik ihale aldı.

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