Haziran ayında bembeyaz oldu !

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde bugün öğle saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.
Azdavay ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tarım arazileri zarar gördü.
Belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışması başlattı.