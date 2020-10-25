SON DAKİKA
SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ekim 2020 17:21

HDP'li eski vekilin terörist oğlu adliyede

Hatay Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonunda sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

A+ A-

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 'gri kategoride' aranan oğlu, 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

 

 



DHA

hatay , demir çelik , amanoslar , selim çelik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM