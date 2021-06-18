HDP'ye kapatma davasında ilk karar verildi
Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı.
Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı.
Rapor Mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM Raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi.
Raporda bu aşamada HDP’nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi.
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