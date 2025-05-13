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Hem benzin hem de motorin... Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden çifte zam geliyor

Hem benzin hem de motorin... Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden çifte zam geliyor
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Araç sahiplerine kötü haber... Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından sonra ve yarın gece yarısından sonra çifte zam var... İşte beklenen zamlar ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalardaki ABD - Çin flörtü karışıklığı brent petrol ve dövizi hareketlendirince akaryakıt fiyatlarına da zam göründü...

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına da yarın ve perşembe günü çifte zam bekleniyor. 

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu gece yarısından sonra ( 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ) benzine 1,5 TL, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ise 1,3 TL zam gelmesi bekleniyor.

Zam sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 46 lira 79 kuruş, Ankara'da 47 lira 42 kuruş, İzmir'de ise 47 lira 76 kuruşa yükselecek. 

İşte 13 Mayıs Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,92 TL
Motorin fiyatı: 45,03 TL 
LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL
Motorin fiyatı: 44,22 TL 
LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,26 TL 
Motorin fiyatı: 45,37 TL
LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,06 TL
Motorin fiyatı: 43,14 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,24 TL
Motorin fiyatı:  46,39 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,11 TL
Motorin fiyatı: 45,28 TL
LPG fiyatı: 27,09 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,67 TL
Motorin fiyatı: 45,78 TL
LPG fiyatı: 26,81 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,89 TL
Motorin fiyatı: 46,00 TL
LPG fiyatı: 26,88 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,01 TL 
Motorin fiyatı: 46,10 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,34 TL 
Motorin fiyatı: 45,45 TL
LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  46,70 TL 
Motorin fiyatı: 45,83 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,67 TL
Motorin fiyatı: 45,78 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL 
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL 
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,36 TL 
Motorin fiyatı: 46,44 TL
LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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