Hükümet medyasında İzmir Marşı için skandal ifade

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na startta İzmir Marşı ve Atatürk’ün sesi damgasını vurdu.

Hükümete yakın YeniBirlik gazetesi yazarı Ekin Gün ise “Bir… İki… İzmir Marşı'yla koş!” başlıklı yazısında maratonda İzmir Marşı’nın seslendirilmesini eleştirdi.

Ekin Gün “Vodafone 41. İstanbul Maratonu’yla ilgili malum gazete şu başlığı kullanmış: ‘Maratona İzmir Marşı ve Atatürk’ün sesi damgasını vurdu’ İstanbul’un göbeğinde uluslararası bir organizasyonda İzmir Marşı ne alaka? Biliyorsunuz, 28 Şubat günlerinde ‘Onuncu Yıl Marşı’ modaydı, bir süredir de İzmir Marşı” ifadelerini kullandı.

“KIROLUĞUN KIVAMINI ABARTMAYA GEREK YOK”

“Artık siyasal iktidara karşı olabilmek için subliminal yöntemleri bu marşı haykırarak söylemenin modası da geçti” diyen Ekin Gün şöyle devam etti:

“Bu işi uluslararası organizasyonda bile kullanacak kadar kıroluğun kıvamını abartmaya gerek yok.

En başta bu İzmir Marşı’na hakaret, cumhuriyetçiliğe ters.

Bu marşın sadece bir marştan ibaret olduğunu, siyasal bir mesaj vermediğini söyleyenler de artık eskisi gibi güldürmüyor.

(…)

Üzgünüm uluslararası maratonda dahi böyle görmemişliklerle ne sınıf atlanıyor ne de asıl gericiliğin tanımı değişiyor.”