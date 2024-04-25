İcra memuru ile avukata saldıran iş insanı tutuklandı
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Bir dönem Bursaspor başkanlığı yapmış olan iş insanı ve yanındaki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara karşı "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, dün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iş isnanı E.A.'ya ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darbedildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen müteahhit iş adamı E.A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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