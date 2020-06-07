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  3. 07 Haziran 2020 17:48

İdlib'de yaralanan sözleşmeli er İsmail Anayurt şehit oldu

Suriye’nin İdlib kentinde, roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve 43 gündür hastanede tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, şehit oldu.

İdlib'de yaralanan sözleşmeli er İsmail Anayurt şehit oldu
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Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Tankçı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt, acı haberi hastanede aldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan akrabalarına ise haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Şirin Anayurt, "Vatan sağ olsun, çok üzgünüz" dedi. Şehidin cenazesinin, yarın Erbaa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un şehadet haberi, Tokat Valiliği resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Suriye İdlib’de 26.04.2020 tarihinde yaralanan tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Tokat Erbaalı hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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