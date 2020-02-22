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  3. 22 Şubat 2020 17:02

İdlib'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu bir askerin daha şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alındığını duyurdu.

İdlib'den acı haber: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir." denildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun."

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