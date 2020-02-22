İdlib'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir." denildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun."