İGDAŞ'tan doğal gaz açıklaması: 3 günde yüzde 115 arttı

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Soğuk havaların gelmesiyle İstanbul'da 3 günde doğal gaz kullanımında rekor düzeyde artış yaşandı.
İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ. (İGDAŞ) verilerine göre doğal gaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında arttı.
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