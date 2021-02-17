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  3. 17 Şubat 2021 18:30

İGDAŞ'tan doğal gaz açıklaması: 3 günde yüzde 115 arttı

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ. (İGDAŞ) verilerine göre, İstanbul'da doğal gaz kullanımı bir önceki haftaya göre yüzde 115 arttı.

İGDAŞ'tan doğal gaz açıklaması: 3 günde yüzde 115 arttı
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Soğuk havaların gelmesiyle İstanbul'da 3 günde doğal gaz kullanımında rekor düzeyde artış yaşandı. 

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ. (İGDAŞ) verilerine göre doğal gaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında arttı. 

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