İlahiyatçı Akşit'ten sosyal medyada tartışılan açıklama

Cevat Akşit'in yılbaşı paylasımı sosyal medyada olay oldu. Akşit, Sülaymaniye Camisinde verdiği bir sohbette yılbaşıyla ilgili sert tepki gösterdi.

Akşit şu açıklamada bulundu:

"Bir arkadaşın evine gittik geçen gün. Kapısına yazmış "Christmas" diye. Dedim, "Hristiyan mı?" yoo dedi, namaz kılan bir herif dedi. Aman ya Rabbi! Namaz kılan adam Christmas diye kapısına şey etmiş.Senin bayramın mı len o? Şuna bak ya, bu kadar şuursuz Müslüman olur mu? Adamların (Hristiyanların) Kurban Bayramı gibi dini bayramları o dedikleri Christmas. Ama camiye giden adam kapısına asmış Christmas diye. Bu kadar bilgisizlik olur mu?"

"SEVİŞİRKEN SOYUNMAYIN"

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit daha önce de "Cinsel münasebet esnasında affedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" ifadeleri sosyal medyada gündem olmuştu.



Akşit'in konuşmasında "Cinsel münasebet esnasında affedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" ifadeleri yer aldı.

'Sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer'

Akşit'in TV8'deki konuk olarak katıldığı ramazan programında, regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri hakkında, "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" ifadeleri tepki görmüştü.