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İlber Ortaylı öğrenmesi en zor dili açıkladı

İlber Ortaylı öğrenmesi en zor dili açıkladı
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Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan İlber Ortaylı, öğrenilmesi en zor dilin Rusça olduğunu söyledi.

Tarihçi İlber Ortaylı, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

İlber Ortaylı, 'öğrenmesi en zor dil hangisi' sorusuna yanıt verdi.

'KAİDELİ KELİME KADAR İSTİSNA VAR'

Soruya, 'Rusça' cevabını veren Ortaylı, şunları söyledi:

"Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var"

BİRÇOK DİL BİLİYOR

İlber Ortaylı ileri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince konuşabiliyor.

Etiketler rusça dil öğrenme
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