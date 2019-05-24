İmamoğlu 500T otobüs hattının başına geçti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Pendik'te semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra 500T hattının direksiyonuna geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün meşhur 500T hattının direksiyonuna geçtim 😊 Topkapı-Tuzla hattının son durağında halk otobüsü şoför esnafı ile buluştuk, sorunlarını konuştuk. Şubat ayında açıklamıştık; İstanbul'da toplu ulaşımda başlattığımız indirimler halk otobüsü esnafını zarara uğratmayacak" yazdı.

'Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı'

Topkapı-Tuzla arasında hizmet veren 500T mesafesinin uzunluğundan dolayı 'Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı' olarak geçiyor.