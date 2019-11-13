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  3. 13 Kasım 2019 16:53

İmamoğlu karşıtı bildiri okumuştu: Yeni adresi belli oldu

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi okuduğu bildiriyle dikkatleri üzerine çeken Murat Kazanasmaz Polis Radyosu Genel Koordinatörü oldu.

İmamoğlu karşıtı bildiri okumuştu: Yeni adresi belli oldu
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23 Haziran’da yapılan İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde, İBB çalışanları adına ‘Ekrem İmamoğlu karşıtı bildiriyi’ okuyan, İBB Trafik Radyosu Koordinatörü olarak görev yapan Murat Kazanasmaz Polis Radyosu Genel Koordinatörü oldu.
 
 Gazete Pencere’de yer alan habere göre; Murat Kazanasmaz 15 Ağustos’ta İBB’de işten çıkarılmıştı. Kazanasmaz, “Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben o gün sadece bana verilen metni okudum” demişti.

Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu, TRT’den sonra Türkiye’de yayın yapan en eski radyo kanalı.

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