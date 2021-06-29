  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a hakaret davasında karar

İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a hakaret davasında karar

İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a hakaret davasında karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019 tarihinde Ordu - Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'den geçerken bir tartışma meydana gelmişti. İmamoğlu'nun bu sırada eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddia edilmişti.

İBB Başkanlığı seçimleri döneminde yaşanan olay nedeniyle İmamoğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 9. duruşması görülen davada mahkeme, İmamoğlu'nun Yavuz'a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. 

Vali Seddar Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz, "İmamoğlu, Vali Yavuz’a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek" dedi.

 

Etiketler Karar Ordu Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dava Hakaret Seddar Yavuz Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına devam ediyor
Ucuz kredi uygulaması başlıyor! Yüz binlerce işletme yararlanacak
Tam 7 oyuncu Çok Güzel Hareketler 2'ye veda etti
Sinovac açıkladı: Çin aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?
İddia değil gerçek: Bu 28 milyon kişi arasında siz de olabilirsiniz!
Bombayı Ezgi Mola patlattı... Cem Yılmaz2ın sürprizi bozuldu
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldi
Biontech aşısı yaptıranlara büyük müjde
Çırılçıplak soyup döve döve Türkiye'ye gönderdiler!
Eski eşler pişti oldu! Birbirlerine selam bile vermediler