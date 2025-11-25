İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş

Gazeteci İsmail Saymaz, terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan AK Partili, MHP'li ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile dün İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmede neler konuşulduğunu canlı yayında açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti dün İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurarak ilan etti.

Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

Dün gerçekleşen bu İmralı ziyareti sonrasında gazeteci İsmail Saymaz HalkTV canlı yayınında görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

İsmail Saymaz, görüşmenin 3 saat sürdüğünü, devletin ilgili birimleri tarafından görüntü ve kayıtları alındığını söyledi.

"Bunlar yayınlanır mı bilmiyoruz" ifadelerini kullanan İsmail Saymaz "Tutanakların komisyona sunulacağını anlıyoruz. Görüşmenin içeriğinden bahsedileceğini anlıyoruz. Görüntü sızar mı şimdilik söylemek güç. Benim öğrendiğim kadarıyla heyetin her bir üyesi sorular soruyor. Görüşme soru- cevap şeklinde..." dedi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a kamuoyunun tartıştığı hemen her sorunun sorulduğunu belirten İsmail Saymaz "örgütün silah bırakması ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD-SDG'nin merkezi yönetime katılıp katılmayacağı, özerk ayrı bir yapılanma iddiasında olup olmayacağı" konularının "düğümlendiğini" belirtti.

İsmail Saymaz heyetin Öcalan'dan PYD-SDG ile ilgili ayrı bir açıklama yapmasını istemiş olabileceğini belirterek "Edindiğim izlenim bu. Suriye ordusuna dahil olmasına yönelik... Öcalan, örgütünün kodlarını biliyoru. Bugüne kadar örtün yapmayacağı hiçbir açıklama yapmadı. En tipik örneği 2019'daki seçimlerde Kürt seçmenlere 'tarafsız kalın' açıklaması yapması. Öcalan tabanın refleksini biliyor. PKK Suriye, Irak'taki kamplarını boşaltsa da kitlesini Suriye ile ayakta tutuyor. Örtünün uymayacağı bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum. Bir orta yol bulunur" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Olumlu sonuçlar doğdu"

TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

DEM Partili Koçyiğit: "Gayet iyi, olumlu ve pozitif"

İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini belirterek "Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz" demişti.

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da yarın ( 26 Kasım Çarşamba ) yeniden toplanması bekleniyor.

