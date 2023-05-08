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  3. İnce'den dikkat çeken yorum: ''Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti''

İnce'den dikkat çeken yorum: ''Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti''

İnce'den dikkat çeken yorum: ''Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti''
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Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Antalya ziyaretinde, "Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin seçim garanti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlendiği süreçte adı en çok tartışma konusu olan Muharrem İnce, Millet İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu. Aday belirlenme sürecinde 'Kılıçdaroğlu'nun lehine çekilecek' iddialarını net bir şekilde yalanlayan İnce, Millet İttifakı'nın seçimlerde lehine çekilmesi durumunda seçimi kazancağını savundu.

İnce Antalya'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Bana yanlış söylüyorlar bunlar. Burada ailesi AK Partili olanlar kimler? Siz Memleket Partilisiniz. Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti. Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada da 3. bir yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim.

Etiketler seçim garanti muharrem ince
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