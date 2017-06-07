İncirlik Üssü'nde hareketlilik

Almanya'nın savaş uçakları ve 200 askerini çekmek üzere olduğu Adana'daki İncirlik Üssü çevresine, 2 Hawk füzesi yerleştirilerek güvenlik tedbiri arttırıldı.



Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, gece boyu ve gün içinde rutin hava trafiği devam etti. Özellikle yabancı ülke uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.







Üssün doğu tarafında bulunan dikenli tellerinin bulunduğu yerlere yerleştirilen 2 Hawk füzesi ile de güvenlik arttırıldı. Suriye'den gelecek olası bir saldırıya karşı da İncirlik Üssü içindeki İspanyollara ait olan Patriot Hava Savunma Sistemi aktif olarak tutuluyor.

Almanya karar verdi: İncirlik’ten çekiliyorlar







Bu arada İncirlik Üssü'nde, terör olaylarında dikkatli olunması için 2 yıl önce verilen, 'Charlie Alarmı' da (sarı alarm) devam ediyor.



