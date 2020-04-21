İngiltere'ye gidecek ekipmanların gecikme nedeni belli oldu

İngiltere'nin Türkiye'den 'sabırsızlıkla' beklediği kişisel koruyucu ekipmanlarının salı günü de İngiltere'ye ulaşmayacağı belirtildi. Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artarken, İngiliz yetkililerin açıklamaları günlerdir konuşulan ekipman alımının beşinci güne sarkacağına işaret ediyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de kişisel koruyucu ekipmanlar yetersiz kalıyor. Londra, Türkiye'den aralarında 400 bin önlüğün de olduğu 84 bin kilo koruyucu malzeme siparişi vermişti. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, siparişin pazar günü İngiltere'ye ulaşacağını belirtmişti. Ancak The Guardian gazetesine konuşan bir yetkili, siparişlerin salı günü İngiltere'ye ulaşmasının çok zayıf bir ihtimal olduğunu söyledi.

EKİPMAN SEVKİYATI NEDEN GEÇİKTİ?

Öncelikle salgın sonrası küresel talepte görülen ciddi artış nedeniyle ülkeler, kişisel koruyucu ekipmanlarının yurt dışına satışını titizlikle ele alıyor. Türkiye dahil birçok ülke, kişisel koruma ekipmanlarının ihracatını hükümetin özel iznine tabi kılmıştı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Türkiye'den 19 Nisan'da yeni bir sevkiyat beklediklerini söylemişti. Bakanın "Pazar günü Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak" açıklaması sevkiyatın pazar günü yapılacağı beklentisini doğurmuştu.

Ancak İngiltere basını Bakan Jenrick'in, Türkiye'deki şirketlerin gerekli ihracat izinlerini almadan ve sevkiyat garanti altına alınmadan konuştuğunu yazdı. The Guardian gazetesi, İngiltere'nin pazar gününe kadar Türkiye'den ithalat iznine bile başvuru yapmadığını aktardı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

İngiltere'de sadece Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Jenrick değil, Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Kültür Bakanı Oliver Dowden de kişisel koruma ekipmanlarını taşıyan uçağın haftasonu İngiltere'ye ulaşacakları konusunda açıklamalar yapmıştı. İngiliz kabinesindeki tüm bakanların bu konuda sağlıklı bilgilendirilmediği belirtiliyor.

Ayrıca ülkede kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya'ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiği ileri sürülüyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

İNGİLİZ BAKAN, TESLİMAT İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Salı günü BBC Radyo 4'e konuşan Yerel Yönetim Bakanı Simon Clarke da siparişleri almak için İstanbul'a gönderilen kargo uçağının malzemeleri yüklenip yüklenmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bize ulaşacak" demekle yetindi.

TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ: GECİKMENİN SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL

Anadolu Ajansı'na konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." dedi.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu.

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