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İnternet ücretlerine dev gibi zam geliyor

İnternet ücretlerine dev gibi zam geliyor
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Türk Telekom, sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu. Zamlı tarifeler 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Türk Telekom, sabit internet hizmetlerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor. ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan zamlarla birlikte, limitsiz paket fiyatları ortalama yüzde 20 artacak.

Ekonomim'in haberine göre, düşük hız paketlerinde ise zam oranları yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps tarifede artış yüzde 10 seviyesinde kalacak.

 Taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyatlar yükselirken, mevcut taahhüt süresi devam eden müşterilerin ücretlerinde değişiklik olmayacak. Ancak taahhüt yenilemek isteyenler zamlı fiyatlardan etkilenirken, taahhüt bitmeden aboneliğini sonlandıranlara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli uygulanacak.

Türk Telekom, sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu. Zamlı tarifeler 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Türk Telekom, sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu. Zamlı tarifeler 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

 

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Etiketler internet türk telekom internet ücretleri internet tarifeleri
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