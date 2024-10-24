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Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini yerle bir edildi

Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini yerle bir edildi
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Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlere ait 32 hedef başarılı şekilde imha edildi, hava harekatları kararlı şekilde devam ediyor.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

 

Etiketler TSK hava harekatı PKK terör teröristler
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