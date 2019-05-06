Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Kilis’in Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araçların sevkiyatı yapıldı.

Farklı kentlerde konuşlu birliklerden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçlarla Kilis’e ulaşıldı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı’na yönlendirildi. Askeri araçların, olası operasyonda kullanılacağı belirtildi.