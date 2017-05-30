Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatlarında silah mevzisi ve iki barınak kullanılamaz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesindeki silah mevzisi ile iki barınağı imha etti.