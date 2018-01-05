Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2018 20:15

Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yapılan bir operasyonda tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir asker şehit oldu.

Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen bir operasyon sırasında kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir asker şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

kaza , şehit , ırak , tüfek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM