İSKİ'de çarpıcı fesih karar !

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 18 yıllık çalışanı Mesut Birler, iki yıl önce tartışmalı bir şekilde işten çıkarılmıştı. Birler, eski Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Enver Yılmaz hakkında "FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinde bulunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Mesut Birler'in, bu suç duyurusundan iki hafta sonra da "2017 yılı için performans değerlendirme notu, performans düşüklüğü ve hizmetlerinden yeterince faydalanılamadığı" gerekçeleriyle İSKİ tarafından işine son verilmişti.

DAVAYI KAZANDI

Odatv'nin haberine göre, Mesut Birler, işe iade istemiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davanın kabulü ile davacının işe iadesine, feshin geçersizliğine karar verdi.

İSKİ Genel Müdürlüğü, kararı istinafa taşırken, mahkeme, davalı vekilinin istinaf başvurusunu da esastan reddetti.

Yaklaşık 2 yıl süren mahkeme, Mesut Birler'in 4 maaş tazminatla işe iade kararına hükmetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verdi:

“4857 Sayılı iş kanunun 18/2. Maddesi uyarınca hakkındaki iddialara ilişkin olarak savunması alınmaksınız işçinin sözleşmesi davranışı ve verimi ile ilgili sebeplerle feshedilemez.

Somut olayda davacının iş sözleşmesi; 4857 S.K’nun 18.maddesi uyarınca performans ve davranışları gerekçe gösterilerek feshedilmiş ise de; davalı tarafça fesih öncesinde davacıdan bu konuda savunma alındığı ispatlanamamıştır. Performans ve davranış nedeniyle fesihte savunma alınmadan gerçekleştirilen fesih salt bu nedenle geçersizdir. Bu nedenle ilk derece mahkemesinin feshin geçersiz olduğuna ilişkin kabulü dosya kapsamına uygundur. Davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde değildir.

Bu durum karşısında; HMK’nun 355. Maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir hususun bulunmaması nedeniyle istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda; ilk derece mahkemesi kararının, maddi vakıa, usul ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep ve gereçesinin yerinde olmadığı anlaışmakla davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”